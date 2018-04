Hervé Renard et Dolidol font un rêve

Dolidol et le sélectionneur de l’équipe de football nationale Hervé Renard s’allient dans un partenariat stratégique commun pour la promotion d’un développement durable au service des consommateurs.

Pour Jalil Skali, Directeur Général de la Société Uni Confort Maroc Dolidol « Hervé Renard incarne les valeurs fondamentales de performance, d’innovation, d’engagement et d’excellence. Des valeurs que Dolidol, et plus largement le groupe Palmeraie Industries & Services, porte également depuis plus de 40 ans. Le partenariat avec Hervé RENARD s’est donc imposé à nous comme une évidence afin de promouvoir cet esprit citoyen essentiel au développement socio-économique du Maroc et au bien-être des Marocains ».

L’entreprise promeut le bonheur et le bien être des marocains, elle a comme objectif de consolider sa présence en Afrique, d’exporter son savoir-faire et de promouvoir les relations sud–sud. En Côte d’Ivoire, une première usine ayant nécessité un investissement de plus de 11 millions d’euros a déjà vu le jour et emploie aujourd’hui plus de 300 personnes. Cette unité de production permet également de desservir les pays voisins tels que le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, et le Libéria.

De l’autre côté de la Méditerranée, Dolidol produit des coiffes de sièges « made in Morocco» pour les constructeurs automobiles. Pour ce volet là, les contrats ont d’ores et déjà été signés avec les constructeurs automobiles européens. Leur but: atteindre un chiffre d’affaire de 2,5 milliard de dirhams dont la moitié à l’export à horizon 2020 et la création de plus de 1300 emplois directs.