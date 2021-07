Une vingtaine de personnes sont décédées à Oujda après avoir consommé de l’alcool artisanal. Deux suspects ont été arrêtés, ont annoncé les autorités.

C’est une série bien macabre qui a secoué la capitale de l’Oriental ces dernier jours. Une vingtaine de personnes sont décédées après avoir consommé de l’alcool frelaté fabriqué artisanalement par un « guerrab », rapportent nos confrères du 360, qui précisent que le breuvage vendu principalement à des marginaux contenait de « l’alcool à 75% mélangé à des matériaux alcoolisés utilisés dans la stérilisation et la désinfection ». Quant au prix de la bouteille, il se situe entre 15 et 25 dirhams.

Plusieurs décès suspects sont alors notifiés par les services de la police, qui, aidés par le personnel médical de l’hôpital El Farabi, dont rapidement le lien entre ces décès et la consommation de ces bouteilles d’alcool frelaté. Selon nos confrères du 360, on compterait déjà 20 morts et quatre personnes sont dans un état critique.