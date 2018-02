Hausse des factures de l'eau et de l’électricité: Lydec s'explique

La Lydec, délégataire de la distribution de l'eau, de l’électricité, de l’assainissement et de l’éclairage public à Casablanca et Mohammedia, a apporté, jeudi, des éclaircissements sur le système de tarification et de facturation, à la suite des réclamations formulées par des clients.

Près de 51% des clients particuliers de Lydec à Casablanca consomment en moyenne moins de 6 mètres cubes par mois, pour une facture maximale de 38 Dh TTC (service d’assainissement inclus). C'est ce qu'ont assuré les responsable de La Lydec au cours d'un point de presse sur le système de tarification et de facturation, à la suite des réclamations formulées par des clients.

Selon la Lydec que ces foyers n’ont pas été touchés par l’augmentation tarifaire (tarifs et mode de facturation inchangés).

Pour ce qui est de l’électricité, les responsables de la Lydec ont indiqué qu’environ 66% des clients particuliers à Casablanca consomment en moyenne moins de 150 kilowatt/heures par mois pour une facture maximale de 164 Dh TTC.

Des tarifs prévus dans le contrat de gestion déléguée

Le directeur général de Lydec, Jean-Pascal Darriet, a souligné, au cours d'un point de presse, que les tarifs de vente appliqués sont fixés suivant les dispositions et conditions prévues dans le contrat de gestion déléguée, conclu entre l’Autorité délégante, le ministère de l’Intérieur et le délégataire.

Deux arrêtés ministériels, publiés au Bulletin officiel du 22 juillet 2014, ont fixé l’augmentation par l’ONEE des tarifs de vente de l’électricité et de l’eau à tous les distributeurs d’eau et d’électricité du Royaume, à compter du 1er août 2014 et jusqu’à 2017, a-t-il encore rappelé.

Il a, en outre, indiqué que ces deux arrêtés ont également introduit un système de facturation sélective pour les tarifs "Particuliers", ainsi que de nouvelles dispositions tarifaires pour les autres usages (industriels, administrations…).

Deux modes de facturation des consommations

De son côté, Fahd Guasmi, directeur diversification et marketing de Lydec, a fait valoir que le système de facturation issu du contrat-programme est composé de deux modes de facturation des consommations, à savoir la facturation progressive et la facturation sélective.

S’agissant de la facturation progressive, elle est maintenue pour les consommations mensuelles inférieures ou égales à 12 mètres cubes pour l’eau potable et l’assainissement et à 150 kilowatt/heures pour l’électricité.

Concernant la facturation sélective, elle a été instaurée pour les consommations mensuelles supérieures à 12 mètres cubes pour l’eau potable et l’assainissement et à 150 kilowatt/heures pour l’électricité. Cette facturation porte sur la totalité de la consommation mensuelle au tarif de la tranche dans laquelle elle se situe.

A noter par ailleurs que les factures de l'eau et de l'électricité ont connu une remarquable hausse durant le mois de janvier 2018, ce qui a suscité la colère de nombreuses personnes à Casablanca, en témoigne cette pétition lancée sur les réseaux sociaux au début du mois de février.

(Avec MAP)