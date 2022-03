Tomates, carburants, viandes…la hausse des prix atteint des sommets. Un sujet difficile que certains Marocains abordent avec humour sur les réseaux sociaux. Florilège.

Ces derniers jours ont été marqués par une hausse record des prix des carburants, avec le diesel frôlant les 12 dirhams et l’essence qui a dépassé la barre des 14 DH. Cette flambée semble toutefois avoir inspiré certains…







Autre produit sur toutes les bouches, la tomate. Le kilogramme est vendu à plus de 12 dirhams. Une hausse qui intervient quelques jours seulement avant le mois de ramadan, et ce fruit est très consommé.









Les viandes n’échappent pas non plus à la hausse. Le kilo de poulet dépasse actuellement les 21 Dh et les œufs 1,30 Dh l’unité.