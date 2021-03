Après le «Metoo» et «Masaktach», un nouveau hashtag permet à des victimes de viol et harcèlement sexuel de témoigner et briser le tabou.

Le hashtag «TaAnaMeToo» est née le 8 mars sur les réseaux sociaux. Il est tiré des capsules vidéo, produite par Jawjab et publiées à l’occasion de la journée de la femme.

Le studio créatif illustre grâce à la contribution de plusieurs dessinateurs marocains, les témoignages poignants de quatre femmes marocaines, «violée pendant 16 ans», «violée par son mari», «violée par son frère» ou encore «violée par (son) patron».

« I was raped for 16 years »#TaAnaMeToo, new web series produced by JAWJAB to mark International Women’s Day. @YoussefZiraoui‘s creation ✨ pic.twitter.com/HG367HS3VS — JAWJAB (@JawjabMa) March 8, 2021

Les vidéos ont aidé certaines à briser le silence et ont lancé un vaste mouvement de soutien à toutes les victimes de viol ou de harcèlement dans le royaume.

#TaAnaMeToo

J avais 7/8 ans et la dame qui habitait avec ns, avait perdu un proche (s est donc absentée). Étant donné que mes parents travaillaient, on se retrouvait mon frère et moi seuls à la maison après être rentrés de l école. Suite à des travaux dans la maison, on avait👇 — صحراوية (@hindefathallah) March 10, 2021

« Nhar dial zouej diali simitou nhar dial intihar diali »

« Le jour de mon mariage je l’ai appelé le jour de mon arrêt de mort »

Bouleversants témoignages recueillis par @JawjabMa de Marocaines sur les viols qu’elles ont subis, ici par un époux. À partager en masse #TwittoMa pic.twitter.com/9CSlV6vKHJ — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) March 9, 2021

#TaAnaMeToo une fois ado j’étais chez ma grand-mère qui m’a envoyé au férane ,le mec qui cuit le pain me dit « aji hna, 9érbi 7éti lkhoubz hna aji matkhafich »il commence à s’approcher je lui jette latta de pain et je fuis et je n’ai osé le dire à personne pcq j’avais peur honte — Groupie20 ɸ (@soumiav) March 8, 2021