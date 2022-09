Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, lundi à Rabat, Avril Haines, directrice du Renseignement national des Etats-Unis d’Amérique.

Un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire précise que cette réception vient couronner les résultats de la réunion bilatérale de haut niveau qui avait auparavant réuni Abdellatif Hammouchi avec Avril Haines, en marge de sa visite de travail aux Etats-Unis d’Amérique les 13 et 14 juin 2022.

La même source a ajouté que les discussions des deux parties ont porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire aux niveaux régional, l’étude des menaces et des défis découlant de cette situation dans certaines régions du monde, ainsi que sur l’examen des risques posés par les liens existants. entre les organisations terroristes et les réseaux criminels organisés, y compris la cyber-criminalité.

Abdellatif Hammouchi et Avril Haines ont également étudié les mécanismes de soutien et de développement de la coopération bilatérale entre les services de sécurité et de renseignement du Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique, pour les hisser au niveau de la coopération stratégique existante entre les deux pays, ainsi qu’au niveau des défis posés par l’effort commun pour établir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

Le communiqué indique que cette nouvelle rencontre entre le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire et la directrice du Renseignement national américain incarne le niveau avancé du partenariat bilatéral entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et du renseignement, compte tenu de la position élevée tenue par Avril Haines en tant que coordinatrice et responsable de nombreuses agences et services de renseignement aux Etats-Unis, ainsi que d’envisager la régularité et la continuité des rencontres entre les deux parties et la convergence des points de vue sur les questions stratégiques d’intérêt commun.