La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mardi 1er novembre, de nouvelles nominations à des postes de responsabilité dans des services centraux de la Direction des Ressources humaines.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique continue qui vise à accroître l’efficacité et la rentabilité des services centraux en charge de la gestion administrative des ressources humaines policières. Et ce, à travers la rotation des postes centraux de responsabilité et leur affectation à des profils sécuritaires compétents et hautement formées et qualifiées, capables d’opérationnaliser les plans de travail de la DGSN, précise la Direction dans un communiqué.

Les nouvelles nominations, actées par le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, comprennent cinq nouveaux postes, dont les chefs des services «congés», «état civil» et «pensions», ainsi que le chef du service « accueil et accompagnement » relevant du service des études et affaires juridiques, puis le chef du service «des affaires disciplinaires», rattaché au service disciplinaire de la même direction centrale.

La DGSN souligne qu’elle a pris soin d’adopter des normes de compétences professionnelles et discipline professionnelle lors de ces nominations afin que la nouvelle génération d’agents de sécurité puisse mettre en œuvre les différents plans d’action de la Direction et améliorer les services de police rendus aux citoyens.