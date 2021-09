Dans une lettre de félicitations adressée samedi au nouveau chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches publiques au Maroc en profite pour lui demander de « reconsidérer la décision injuste rendue le 3 août 2021 à propos de la fermeture des hammams ».

Rabie Ouaacha, président de la Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches publiques au Maroc, a envoyé samedi 11 septembre une lettre au nouveau premier ministre du Maroc, Aziz Akhannouch.

L’objet de cette lettre? Féliciter le nouveau chef du gouvernement, mais aussi l’appeler à revoir la décision de fermer les hammams datant du 3 août dernier.

« Nous saisissons cette occasion pour vous lancer un appel, Monsieur le Premier Ministre, pour reconsidérer la décision injuste rendue le 3/8/2021, qui disposait la fermeture des hammam, poussait ce secteur dans l’inconnu et condamnait ses acteurs à la faillite et à une voie contre la Constitution du Royaume, garante fondamentale du droit au travail et à une vie décente », lit-on dans la lettre dont H24Info a reçu copie.

Pour rappel, le gouvernement a mis en place le 3 août dernier des restrictions pour lutter contre la pandémie, notamment un couvre-feu nocturne à 21h, ainsi que la fermeture totale des hammams, salles de sport et des piscines couvertes.