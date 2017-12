Hajj 2018: 32 000 places pour les pèlerins marocains

Les prestations et services qui seront offerts aux pèlerins marocains durant la prochaine saison du Hajj 1439, ont été au menu d'une réunion qui a eu lieu, lundi, à la Mecque, en Arabie Saoudite.

Cette séance de travail s'est déroulée entre le directeur des affaires islamiques au ministère des Habous et des affaires islamiques et chef du service des affaires des pèlerins marocains, Ahmed Qastas, et le président du conseil d'accompagnateurs des pèlerins des pays arabes, Abbas Qatan, et a pour objectif d'examiner les dispositions à mettre en place au profit des pèlerins marocains afin de garantir la réussite de la saison du Hajj.

"Le nombre des pèlerins marocains prévus pour la prochaine saison du Hajj, est estimé à 32 000 personnes", a estimé Qastas, dans une déclaration à la presse, relayée par l'agence de presse saoudienne, notant que l'Arabie saoudite oeuvre pour améliorer les services offerts aux pèlerins.

A cette occasion, il a salué les efforts déployés par le Maroc à travers le lancement de programmes et l'organisation d'ateliers visant à sensibiliser les pèlerins.

De son côté, Qatan a indiqué que cette réunion a été une occasion pour jeter la lumière sur les services offerts par la fondation des accompagnateurs des pèlerins des pays arabes, notant l'importance de la tenue de ces réunions préparatoires afin d'améliorer ces services.