La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a lancé deux nouveaux vols spéciaux pour le rapatriements des Marocains fuyant l’Ukraine.

Les deux vols spéciaux partiront de Budapest (Hongrie) vers Casablanca les 7 et 8 mars prochains, a annoncé la compagnie aérienne RAM. Les vols sont proposés au tarif fixe de 750 DH TTC, précise la compagnie.

⚠️ UPDATE : De nouveaux vols pour les Marocains en Ukraine Royal Air Maroc a lancé de nouveaux vols spéciaux le 7 et 8 Mars 2022 au départ de Budapest vers Casablanca pour les Marocains établis en Ukraine au même tarif fixe de 750 MAD TTC. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 5, 2022

Deux nouveaux vols partiront ce samedi 5 mars de Kosice (Slovaquie) et de Varsovie (Pologne) vers Casablanca. A ce jour plus de 5.300 citoyens marocains ont pu quitter l’Ukraine et ont pu bénéficier de l’assistance des membres de l’ambassade afin de quitter le pays en guerre.

Appelé à évoluer, ce nombre est réparti entre la Slovaquie (2.123 personnes), la Pologne (1.500 personnes), la Hongrie ( 1.100) et la Roumanie (580 personnes).