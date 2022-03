Les sanctions économiques contre la Russie touchent son économie, mais aussi tous ceux qui y résident. Ils sont quelques milliers de Marocains installés dans le pays. Et ils subissent comme tout le monde de nombreux blocages, notamment celui du transfert d’argent depuis le Maroc.

Les sanctions économiques s’enchaînent contre la Russie après son opération militaire en Ukraine le 24 février dernier. La plus importante est sans doute celle qu’on appelle aussi «la bombe nucléaire économique» : il s’agit de l’exclusion de certaines banques russes du système Swift.

Acronyme de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift est l’un des plus importants réseaux de messagerie financière. Il s’agit d’un réseau utilisé par des milliers de banques qui permet la transmission rapide d’informations entre les banques afin qu’elle puissent réaliser rapidement les différents paiements ou virements.

Dès l’annonce des sanctions, les Marocains de Russie craignaient le pire. Sur le réseau social Facebook, un groupe d’étudiants rassemblant plus de 7.000 Marocains ne savent plus à quel saint se vouer. Certains ont tenté d’anticiper, mais l’impact est si énorme qu’ils n’ont pas pu y échapper. Plusieurs affirment que les transferts d’argent sont bloqués depuis le Maroc.

Ali, l’un d’eux, s’est confié à H24Info. Nous l’avons contacté sur Facebook qui désormais ne serait plus accessible depuis la Russie. Moscou en a limité l’accès accusant le géant américain de censurer les médias russes. «Rien que cette décision a eu un impact très important sur notre quotidien (…). Nous utilisons un VPN (permettant de cacher l’adresse IP d’un ordinateur ou d’un téléphone et de la changer pour un autre pays) pour pouvoir nous connecter au réseau», nous explique Ali, doctorant en programmation informatique.

Lire aussi: Les nouvelles sanctions contre la Russie plombent les marchés mondiaux

Mais c’est le volet financier qui pénalise le plus. «Les transferts depuis Western Union et Money Gram sont bloqués depuis le Maroc aussi bien vers la Russie que l’Ukraine», nous dit-il. Des dizaines de témoignages similaires font le tour des réseaux sociaux.

«Au cas par cas»

Contacté par nos soins, les agences Cash Plus et Money Gram nous confirment le blocage, nous dit-on momentané, des transferts vers la Russie et l’Ukraine. Une agence Wafacash, installé à Casablanca, nous assure, pour sa part, qu’il est encore possible d’envoyer de l’argent vers la Russie.

Après une dizaine d’appels, Wafacash semble d’ailleurs être la seule pouvant encore réaliser des transferts vers ce pays. Une conseillère financière nous explique qu’il y a toujours une possibilité d’effectuer le transfert, mais les fonds risquent de ne pas pouvoir être retirés en Russie.

Hamza, un banquier nous confirme que «pour l’heure aucune mesure officielle n’a été prise par les autorités marocaines». «L’Américain Western Union dicte évidemment ses directives à toutes ses agences dans le monde, le Maroc inclus. Mais d’autres continuent de proposer leur service comme Wafacash. On peut toujours contourner le problème. Et c’est au cas par cas», nous explique notre interlocuteur.

Lire aussi: Guerre en Ukraine: les transactions de la Banque centrale russe bloquées

L’exclusion de certaines banques russes du réseau Swift fait qu’il devient de plus en plus difficile de virer de l’argent vers des comptes en Russie, poursuit-il. L’une des solutions proposées par le spécialiste serait d’effectuer un transfert d’argent à un compte marocain, une opération souvent proposée gratuitement. L’argent peut alors être retiré directement d’un guichet en Russie. Cette opération a un inconvénient, celui des frais qui peuvent être assez conséquents, souligne Hamza.

«Tout n’est donc pas bloqué», affirme-t-il, précisent toutefois que les «transactions vers la Russie deviendront plus lentes et coûteront plus chers».

Outre les transferts, certains s’inquiètent pour leurs épargnes. Le rouble russe a plongé ces derniers jours. Le lundi 28 février 2022, la monnaie russe a chuté de près de 30% par rapport au dollar. L’impact sur leurs économies sera inévitable, estime Hamza, conseillant à certains de retirer tant qu’il est possible leur argent.