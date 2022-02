Les autorités marocaines rapatrieront des étudiants mauritaniens à bord des vols spéciaux qui partiront des pays limitrophes de l’Ukraine, toujours en guerre.

Des places ont été réservés pour les étudiants mauritaniens au sein des vols opérés par les autorités marocaines pour rapatrier les citoyens marocains ayant fui l’Ukraine, a confirmé le ministère mauritanien des Affaires étrangères au média local Al Akhbar.

Les quelques étudiants mauritaniens partiront depuis Varsovie en Pologne vers Casablanca, poursuit la même source. Ce vol sera opéré par la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), en plus de deux autres au départ de Bucarest (Roumanie) et de Budapest (Hongrie). Tous les vols seront opérés le mercredi 2 mars et sont proposés au tarif fixe de 750 dirhams TTC, indiquait la compagnie aérienne.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger.