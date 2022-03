Les opérations de rapatriement des Marocains d’Ukraine se poursuivent. Ce lundi 7 mars, un vol de Royal Air Maroc (RAM) va ramener 300 de nos concitoyens de Budapest (Hongrie).

Un nouveau groupe de 300 Marocains est attendu dans la soirée de ce lundi 7 mars à l’aéroport de Casablanca. Selon une source diplomatique marocaine à Budapest en Hongrie, ce vol sera opéré par un Dreamliner de Royal Air Maroc (RAM).

Samedi dernier, RAM a annoncé avoir programmé des vols supplémentaires les 07 et 08 mars 2022, au départ de Budapest à destination de Casablanca au même tarif fixe de 750 dirhams TTC.

⚠️MISE A JOUR : Vols additionnels pour les Marocains en Ukraine Royal Air Maroc continue à renforcer son offre en faveur des Marocains établis en Ukraine avec de nouveaux vols le 7 et 8Mars 2022 au départ de Bucarest et Varsovie vers Casablanca au même tarif fixe de 750MAD TTC — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 6, 2022



Ces nouveaux vols viennent s’ajouter à d’autres annoncés, antérieurement, par le transporteur national pour les 3 et 4 mars au départ de Bratislava, Bucarest et Budapest vers Casablanca et à d’autres vols programmés au départ de Bucarest, de Budapest et de Varsovie à destination de la capitale économique du Royaume.

Selon des données collectées par H24Info, 5.300 Marocains d’Ukraine ont été rapatriés depuis le début du conflit.