Les partis catalans ERC et Junts demandent au gouvernement espagnol de présenter des excuses pour l’utilisation d’armes chimiques pendant la guerre du Rif.

Les faits remontent à près d’un siècle. Aujourd’hui, la Gauche républicaine de Catalogne (ndlr, Esquerra Republicana, ERC) et Ensemble pour la Catalogne (Junts) demandent au gouvernement espagnol de condamner et présenter ses excuses, au nom de l’Etat espagnol, pour l’utilisation militaire d’agents chimiques contre la population civile durant la guerre du Rif.

Les deux formations politiques indépendantistes ont déposé une proposition législative (qui n’a pas de caractère législatif) pour être discuté au sein de la commission des Affaires étrangères de la Chambre basse espagnole, a rapporté dimanche Europa Press.

Lire aussi : Espagne: le gouvernement veut classer l’affaire Brahim Ghali

En plus de condamner l’utilisation du gaz moutarde contre la population civile, ERC et Junts souhaitent que le gouvernement espagnol s’engage à enquêter de « manière indépendante, digne, rigoureuse et empirique » sur les conséquences de ces attaques chimiques « systématiques » perpétrées entre 1921 à 1926. Les deux partis aimeraient que cela soit fait en collaboration avec les autorités marocaines et la « société civile rifaine », apprend-t-on.

Des cas de cancer

Selon le texte de la demande formulée par ERC et Junts, l’utilisation de ce type d’armes serait à l’origine depuis des années et encore aujourd’hui « d’une incidence plus élevée de cas de cancer dans les régions bombardées ».

En somme, les deux formations qui composent le gouvernement de coalition catalan veulent que l’exécutif de Pedro Sánchez « s’excuse pour les atrocités de la guerre », dont l’utilisation de ce type d’armes. Elles demandent aussi au gouvernement espagnol « d’agir en termes de coopération internationale » pour dédommager la population du Rif.