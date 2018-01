Guerguerat: l'Envoyé spécial de l'ONU va rencontrer Brahim Ghali

Après la réaction d'Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, suite aux agissements du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, une rencontre est prévue ce mois-ci entre son Envoyé spécial Horst Köhler et le leader séparatiste Brahim Ghali.

L'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, l'Allemand Horst Kohler, doit rencontrer le chef du Front Polisario Brahim Ghali durant ce mois de janvier, après les récents agissements du front séparatiste dans la zone tampon de Guerguerat, à la frontière avec la Mauritanie. L'information a été rapportée par l'agence Sahara Press Service (SPS), qui cite des déclarations du représentant polisarien à l'ONU, Ahmed Boukhari.

Dans un communiqué publié samedi 6 janvier, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'est dit "profondément préoccupé" par les tensions à Guerguerat. Le responsable onusien a ainsi appelé " [le Polisario et le Maroc] à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter l'escalade des tensions".

Le Front Polisario a lancé en décembre dernier des manœuvres militaires dans le Sahara, provoquant la réaction du Maroc. Vendredi dernier, l’ambassadeur représentant permanent du royaume auprès de l'ONU, Omar Hilale, a prévenu: «La patience du Maroc a des limites».