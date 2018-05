Grosse opération antiterroriste à Fnidek et Bilbao

Cinq personnes soupçonnées d’être liées Daech, ont été arrêtées ce mardi à Fnideq et à Bilbao, suite à une opération coordonnée entre les agents du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) et leur homologue espagnols.

À Fnideq, trois suspects âgés de 22 et 33 ans ont été arrêtés à leur domicile et des armes blanches, notamment de gros couteaux et du matériel militaire, ainsi que des équipements électroniques, ont été saisies.

À Bilbao, la police espagnole a procédé simultanément à l’arrestation de deux individus originaires du Marco et du Sénégal.

Selon le ministère de l’Intérieur, les suspects étaient en contact avec des mouvances jihadistes en Syrie et en Irak, et recrutaient les candidats au jihad au Maroc et en Espagne en faisant la promotion des idées extrémistes et en incitant les jeunes à commettre des attentats.

Les suspects seront traduits en justice dès que la recherche sera effectuée sous la supervision du parquet.