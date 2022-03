La grève des enseignants s’éternise. Le ministre de l’Éducation nationale a tenté de rassurer les associations des parents d’élèves, en affirmant que des solutions sont à l’étude pour rattraper le temps scolaire perdu.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a tenu une réunion, jeudi 17 mars 2022 à Rabat, avec les présidents de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves, de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d’élèves, de la Confédération nationale des associations des parents d’élèves et leurs tuteurs et du Conseil national des associations des parents d’élèves.

Lors de cette réunion, il a été question de la grève sans fin des enseignants contractuels. Les deux parties ont étudié «les propositions pratiques pour remédier et compenser le temps scolaire perdu», indique un communiqué du département de Chakib Benmoussa, soulignant la satisfaction des associations de parents d’élèves.

Contacté par H24 Info, Noureddine Al Akkouri, président de la Fédération nationale des associations de parents et tuteurs d’élèves, confirme l’aspect positif de cette réunion qui a permis de dégager un certains nombre d’idées. «Le ministre nous a expliqué qu’aucun accord n’a encore été passé avec les enseignants grévistes, malgré la tenue de deux rencontres. La réunion était essentiellement consacrée aux moyens de rattraper les cours perdus», explique notre interlocuteur.

Lire aussi: Education nationale: les élèves « pris en otage » par les grèves répétées des enseignants contractuels

Parmi les mesures proposées, Noureddine Al Akkouri évoque la mise en place des cours de soutien dans les plus brefs délais. Car il y a urgence: l’année scolaire touche bientôt à sa fin et les examens approchent. Ces cours bénéficieront surtout aux élèves en milieu rural. Ils sont les plus impactés par cette grève qui a commencé, il y a plus de 40 jours, souligne le président.

«Mais qui dispensera ces cours de soutien ?», s’interroge toutefois Noureddine Al Akkouri, notant qu’une de leurs propositions était de convaincre, «par les moyens nécessaires», les enseignants à dispenser ces cours supplémentaires.

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise, mais le ministère dit y travailler, renchérit Al Akkouri. Pour lui, il sera impossible de maintenir les examens si les cours ne sont pas dispensés.