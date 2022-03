Le ministère de l’Intérieur réagit aux appels à la grève des transporteurs lancée le lundi 7 mars. Le département de Abdelouafi Laftit met en garde contre tout acte contraire à la loi. Explications.

Le ministère de l’Intérieur a mis en garde contre toute violation de la loi lors de la grève décrétée par certains transporteurs depuis hier lundi 7 mars. Dans un communiqué diffusé ce mardi 8 mars, le ministère affirme que la grève est un droit garanti par la Constitution, cependant, insiste le même ministère, l’exercice de ce droit reste conditionné par le respect de la liberté du travail et des déplacements.

Autrement dit, les transporteurs grévistes ne doivent en aucun cas empêcher les non-grévistes de se livrer à leurs activités ou entraver les déplacements des biens et des personnes.

Dans ce sens, le ministère de l’Intérieur affirme que les autorités territoriales et les services de sécurité ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le transport des biens et des personnes en toute liberté. Et qu’il y aura tolérance zéro avec ceux qui porteraient atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

Des syndicats de transporteurs ont appelé à une grève de 72 heures dès lundi 7 mars. Cette grève, qui concerne le transport des personnes et des marchandises, est différemment suivie au Maroc.