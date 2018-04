Grève d'Air France: plusieurs vols annulés au départ de Casablanca et Rabat

Air France prévoit d'assurer "70%" des vols ce samedi, selon un communiqué transmis par la direction de la compagnie, qui enregistre le taux d'annulation le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février.

Dans le détail, Air France anticipe le maintien samedi de 75% des vols long-courriers au départ de Paris, 65% des moyen-courriers depuis et vers Roissy et 70% des court-courriers à Orly et en région.

Ils s'agit de la cinquième journée de grève pour les salaires, initiée par onze syndicats de tous métiers.

Au Maroc, Air France a d'ores et déjà annulé trois vols annulations pour demain, 7 avril, ceux de Paris-Casablanca le AF1597 et le AF1596 tout comme le Paris-Rabat AF1358, lui aussi annulé.

Samedi 8 avril, Air France a annoncé deux annulations: le Casablanca-Paris AF1497 et le Paris-Rabat AF1359.

D'autres annulations pourraient encore intervenir, mieux vaut donc se renseigner auprès de vos agences Air France.

Et la galère n'est pas finie puisque six autres journées de grève sont d'ores et déjà programmées.

Renseignements: www.airfrance.ma

Tél. 05 20 48 00 71