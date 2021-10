Une opération exceptionnelle d’inscription dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au titre de l’année scolaire 2021-2022 sera organisée prochainement, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette seconde chance d’accès aux CPGE sera offerte selon les critères de mérite des candidats et les places disponibles, a précisé le ministère jeudi dans un communiqué.

L’opération d’inscription aura lieu le 11 octobre pour la branche des mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur, le 12 octobre pour les branches de physique-chimie, sciences de l’ingénieur, technologie et sciences industrielles et le 13 octobre pour les branches de l’économie et commerce (spécialités scientifiques et technologiques).

Les dossiers peuvent être déposés de 9H00à 12H00 auprès des différents centres des classes préparatoires. Les résultats seront annoncés le jour du dépôt à partir de 14H00, précise le ministère, notant que les candidats peuvent consulter les places disponibles sur la plateforme électronique https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

Pour les candidats inscrits dans d’autres établissements désireux d’intégrer les CPGE, ils ne doivent retirer l’original de leur baccalauréat qu’après leur admission effective, conclut le communiqué.