Le Maroc a été choisi pour accueillir l’édition 2023 du congrès mondial de l’UIC de la grande vitesse ferroviaire.

Grâce à son positionnement au niveau Afrique et Moyen-Orient dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire, le Maroc a été choisi par l’Union internationale des chemins de fer (UIC) pour abriter en 2023 son congrès mondial de la grande vitesse ferroviaire.

Cette onzième édition est prévue du 7 au 10 mars 2023, au Palais des congrès de Marrakech, indique l’UIC et l’ONCF dans un communiqué conjoint. Elle rassemblera tous les acteurs de la grande vitesse ferroviaire dans le monde.

Le congrès mettra l’accent sur la contribution du chemin de fer à la résolution des problèmes climatiques et à son rôle dans l’aménagement du territoire. Tous les acteurs majeurs de la chaîne de mobilité sur les cinq continents sont invité à y participer.

« C’est le meilleur cadre pour maximiser la valeur ajoutée des chemins de fer pour la collectivité et pour partager les dernières avancées technologiques. La Grande Vitesse Ferroviaire est loin d’avoir épuisé le potentiel des solutions adaptées à la croissance de la mobilité durable à l’échelle de la planète », ont déclaré le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie et le directeur général de l’UIC, François Davenne.

Plus de 1.500 participants sont attendus à cette édition: décideurs politiques, autorités en charge des transports, entreprises ferroviaires et acteurs clés de l’intermodalité, gestionnaires d’infrastructure, industriels, institutions financières, clients, instituts d’études et de recherche, universités, entre autres.