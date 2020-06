Grâce au covid-19, l’empreinte numérique du gouvernement a explosé

L’impact sanitaire et médiatique du coronavirus a poussé le gouvernement a communiquer plus, et donc à augmenter son empreinte numérique, selon le baromètre de l’Observatoire des opinions publiques numériques, qui compare l’empreinte numérique des principaux acteurs publiques au Maroc avant et pendant la crise Covid-19.

Selon l’étude, qui compare les empreintes numériques des différents acteurs gouvernementaux (les différents ministères) et des partis politiques durant les 6 derniers mois, l’empreinte numérique de l’action gouvernementale a «largement explosée pendant la crise Covid-19 (+1400%) et chaque marocain ayant accès à internet aura été exposé +1 publication gouvernementale par jour pendant les 3 mois de crise».

Le ministère de la Santé se taille la «part du lion» avec une progression de plus de 700%. Deuxième ministère ayant le plus progressé pendant cette période de crise, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique avec une présence numérique multipliée par 3. Les deux seuls ministères ayant régressé pendant cette période, sont le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Agriculture.

Cette progression est également remarquée pour les partis politiques, qui comptent une progression de 400% durant cette crise. Le PJD aura réussi à presque doubler sa présence sur internet, «particulièrement en se faisant l’écho de la communication gouvernementale», expliquent les auteurs du baromètre. Le RNI aura quant à lui perdu de la présence digitale, même si une partie de ses membres au gouvernement font de fortes progressions. Le Parti de l’Istiqlal enregistre la plus forte progression pendant la crise de l’ensemble des partis politiques.