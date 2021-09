Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a dévoilé ce mercredi les contours de son prochain gouvernement. C’est acté: le prochain Exécutif marocain sera formé d’une coalition tripartite menée par le RNI, l’Istiqlal et le PAM.

Durant cette conférence de presse, organisée au siège du parti à Rabat, Akhannouch s’est félicité du bon déroulement du scrutin et le fort taux de participation. S’exprimant à cette occasion, Abdellatif Ouahbi a félicité le chef du gouvernement et a espéré que ce cabinet soit un exemple de gouvernement cohérent et fort, travaillant sur tous les fronts pour aller de l’avant.

« C’est une grande responsabilité qui nécessite la mis en place d’un cabinet à responsabilité partagée, qui affronte les dossiers urgents, et qui construit un avenir meilleur », a-t-il plaidé avant d’ajouter que « les bonnes volontés peuvent créer des miracles » s’est félicité Ouahbi.

A ce propos, Ouahbi a appelé à rééditer l’union formée durant le processus de la mis en place des institutions de proximité en référence à la coalition dans les conseils régionaux et municipaux. A son tour, le chef de l’Istiqlal, Nizar Baraka a rappelé « la cohérence et la coordination qui ont marqué le processus des élections régionales ».

Au sujet de la formation du prochain cabinet, Baraka a estimé que le futur Exécutif devrait mettre en place un « programme gouvernemental global et réformateur qui répond aux attentes des citoyens, et met en pratique les grandes lignes du nouveau modèle de développement ».

Rappelons que les trois formations totalisent un nombre de 270 sièges, contre 125 sièges pour les autres partis qui formeront l’opposition.