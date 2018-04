Gouvernement: 6 milliards de dirhams pour acheter la paix sociale

Le coût de l'offre gouvernementale dans le cadre du dialogue social s'élève à près de 6 milliards de dirhams (MMDH), ce qui représente "un effort financier considérable", a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

L'offre du gouvernement comprend l'augmentation des salaires des fonctionnaires dans les échelons de 1 à 5 de l'échelle 10. Une mesure qui coûtera près de 4 MMDH et contribuera à améliorer le revenu de plus de 700.000 fonctionnaires, dont 120.000 au niveau des collectivités territoriales.

L'autre mesure, porte sur l'augmentation des allocations familiales au profit de quelque 380.000 fonctionnaires, hormis les salariés des collectivités territoriales et des établissements publics, pour une enveloppe de près de 1 MMDH.

Le ministre a fait état d'autres mesures relatives entre autre à la création d'une nouvelle catégorie pour les fonctionnaires classés dans les échelles inférieures et l'application de l'indemnité de travail dans les zones éloignées.

El Khlafi a indiqué que le dialogue social avec les syndicats se poursuit, exprimant le souhait du gouvernement de parvenir à un accord qui serait un pas important sur la voie de l'amélioration du revenu, du pouvoir d'achat et la lutte contre les disparités au niveau des revenus.

Évoquant les revendications des syndicats, le ministre a indiqué que chaque revendication fait l'objet de discussions sur la table de négociation dans le cadre du dialogue social, relevant que chaque partie exprime sa position.

Enfin, El Khalfi a rappelé que le gouvernement et les syndicats avaient convenu de mener le dialogue sociale en deux étapes et que les rencontres et le dialogue avec les syndicats demeurent ouverts.