Le gouvernement vient d’allouer environ 27 milliards de dirhams à la gestion du secteur des déchets ménagers, pour la période 2025 à 2034.

Quatre conventions portant sur des secteurs clés ont été signées lors des Assises nationales de la régionalisation avancée, tenues le 20 et 21 décembre à Tanger. Une de ces conventions concerne la gestion des déchets et vise à établir un cadre général de programmation, la réalisation et le financement des projets de centres d’enfouissement, ainsi que la gestion des décharges et la valorisation des déchets. Cet accord vise également la réhabilitation ou la fermeture des décharges anarchiques au niveau national.

Lire aussi: Gestion des déchets plastiques: Leila Benali propose de revoir la loi «Zéro Mika»

Cette opération se réalisera en collaboration étroite entre les ministères concernés et les autorités du Royaume, apportant ainsi l’assistance et le soutien nécessaires aux collectivités territoriales afin d’atteindre les objectifs du Programme National de Valorisation des Déchets Ménagers, qui a été lancé par le ministère de l’Intérieur en 2023.

En outre, l’accord porte sur la réalisation de 51 centres d’enfouissement technique au Maroc, en plus de la création de centres décharge et de valorisation des déchets. Par ailleurs, cette convention prévoit 270 projets de réhabilitation ou de fermeture de décharges aléatoires au cours de la période s’étendant de 2025 à 2034.