Fatigue, troubles du sommeil, de l’humeur, et bien plus… Avec la rentrée scolaire, ces problèmes liés à l’heure légale resurgissent. Et le débat autour du GMT+1 se poursuit. Pour cause: les santés physique et mentale de l’enfant sont en jeu.

C’est une mesure qui intervient en application du décret relatif à l’heure légale, et de l’arrêté du Chef de gouvernement relatif également à l’heure légale. Mais depuis la décision d’en faire l’horaire officiel au royaume tout au long de l’année (sauf pendant le ramadan), plusieurs voix se sont élevées en faveur de son annulation.

En ce sens, la députée PPS, Nezha Mekdad, a adressé une question écrite au ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, l’appelant à adopter un horaire qui prend en compte l’intérêt de l’élève et qui favorise son apprentissage.

«Si l’adoption du fuseau horaire GMT+1 pendant l’été est compréhensible et acceptable, son maintien tout au long de l’année pose beaucoup de problèmes aux citoyens, notamment dans le secteur de l’Education nationale. Les familles étant obligées d’accompagner leurs enfants à l’école dans le noir le matin, et de les récupérer le soir encore dans le noir», écrit l’élue du parti du Livre.

Pour elle, les effets de cet horaire sur la santé mentale des élèves sont divers. «Je cite en guise d’exemple, le manque de concentration. J’exhorte le ministre à revoir cette décision en adoptant un horaire qui tienne compte des besoins d’apprentissage, de l’intérêt et de la sécurité des élèves, particulièrement dans le monde rural», poursuit la députée.

Ainsi, et depuis 40 ans, plusieurs études remettent en question la nécessité de changer l’heure. Par exemple, une étude anglaise de 2014 démontre que les parents ont moins tendance à envoyer leurs enfants jouer dehors lorsqu’il fait noir plus tôt en soirée.

Toutefois, plusieurs experts du sommeil sont plutôt pour le maintien à l’heure normale en tout temps puisque l’heure avancée aurait des effets néfastes sur la santé. C’est le cas notamment de l’American academy of sleep medicine qui a pris en 2020 position en ce sens dans un éditorial.