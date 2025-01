Global Firepower a dévoilé la dernière édition de son rapport éponyme qui classe les armées les plus puissantes du monde. Quel rang occupe le Maroc en 2025?

Avec un score (Power Index) de 1,1273 (où 0,0000 représente la perfection), le Maroc se positionne comme la 59ᵉ armée la plus puissante au monde sur un total de 145, selon le classement 2025 de Global Firepower. Sur le plan continental, le Royaume est en 7e position, derrière l’Égypte (14ᵉ mondiale), l’Algérie (26ᵉ), l’Afrique du Sud (33ᵉ), le Nigeria (36ᵉ), l’Éthiopie (49ᵉ) et l’Angola (55ᵉ).

Les Forces Armées Royales (FAR) comptent environ 200.000 militaires en service actif, soutenus par 150.000 réservistes et 50.000 paramilitaires. La population totale apte au service militaire est estimée à plus de 15 millions de personnes, reflétant une base solide pour le recrutement et la mobilisation, fat savoir le rapport.

La même source indique que l’armée de terre du Royaume dispose d’un arsenal impressionnant composé de 903 chars, 7.877 véhicules blindés, 396 unités d’artillerie automotrice, 153 pièces d’artillerie tractée et 129 lance-roquettes mobiles. Cette diversité d’équipements assure une flexibilité opérationnelle sur divers terrains.

Lire aussi: Armement: Washington approuve la vente de 174 M$ de missiles et de bombes au Maroc

Concernant les Forces royales air, elles possèdent une flotte de 260 aéronefs, incluant entre autres 83 avions de chasse, 2 avions ravitailleurs et 78 hélicoptères. Cette composante aérienne permet au Maroc de maintenir une surveillance efficace de son espace aérien et de projeter sa puissance au-delà de ses frontières.

Quant à la Marine royale, elle est équipée de 6 frégates, 1 corvette et 105 patrouilleurs. Cette flotte assure la protection des côtes marocaines et la sécurisation des voies maritimes stratégiques à l’image du détroit de Gibraltar.

Parallèlement, le budget de la défense du Maroc pour 2025 est estimé à près de 135 milliards de dirhams, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette enveloppe budgétaire est destinée à l’acquisition d’équipements modernes et au développement de l’industrie de défense nationale, en collaboration avec des partenaires internationaux, notamment les États-Unis ou encore Israël.

Le rapport Global Firepower 2025 souligne la progression constante du Maroc en matière de capacités militaires, grâce à des investissements soutenus et une modernisation continue de ses forces armées.

Pour rappel, le Royaume occupait la 61e place l’année dernière.