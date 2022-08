Entre le Maroc et la Tunisie, rien ne va plus. En plus des ex-diplomates et syndicalistes tunisiens, l’ancien président de la République tunisienne, Moncef Marzouki, s’est lui aussi exprimé sur le sujet. Pour lui, la décision de Kaïs Saïed d’inviter le chef du Polisario à la TICAD 8 est un acte irresponsable et nuisible aux intérêts de la Tunisie.

Les relations diplomatiques entre Rabat et Tunis tiennent à un fil. L’actuel président tunisien Kais Saied a accueilli Brahim Ghali, le chef du Front séparatiste Polisario, en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), organisée en partenariat entre le Japon et des pays du continent. Un acte «condamnable et préjudiciable aux intérêts de la Tunisie», a affirmé l’ancien président tunisien, dans un post publié sur son compte Facebook.

Selon Moncef Marzouki, il était possible de remédier à l’invitation de l’Union africaine (UA), avec un accueil protocolaire des affaires étrangères. «Mais avec cet accueil officiel digne d’un chef d’Etat, la Tunisie a été placé dans la ligne d’un choix clair et avec un frère contre l’autre, alors qu’on a vraiment besoin de mettre fin au conflit, au lieu d’attiser le feu en lui ajoutant de l’huile», a-t-il rédigé.

Pour lui, l’Algérie s’entête vainement à créer un sixième Etat au Maghreb, alors que c’est impossible à réaliser. «La seule solution pour les Sahraouis n’est pas de courir après un Etat qui ne verra la lumière que sur les décombres du Maroc. Elle réside plutôt dans l’autonomie avec toutes les composantes, sans exclure aucun parti politique au sein du vaste pays qu’est le Maroc», écrit-il.

Ainsi, Moncef Marzouki a signalé que «ce n’est pas la Tunisie qui a poignardé le Maroc dans le dos, mais plutôt le putschiste Kais Saied qui a poignardé la Tunisie dans sa démocratie, sa constitution, ses institutions et ses relations avec la Libye et les pays démocratiques, et l’a amenée à une situation que nous ne souhaitons pas pour un ennemi, encore moins un frère.»

«La Tunisie aime pour toujours le Maroc, l’Algérie et tous les peuples de notre nation affligée», a-t-il conclu.