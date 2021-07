Casablanca Baia prévoit tout un arsenal d’actions pour la gestion des déchets liés à l’Aïd Al-Adha. La SDL promet une évacuation complète des déchets vers la décharge publique à Médiouna et une remise en l’état de la propreté de la ville dans un délai maximal de 24h.

Un plan d’action opérationnel rigoureux et une campagne de sensibilisation 360° sont prévus à l’approche de la fête du Sacrifice à Casablanca qui a connu en 2020 près de 12.000 tonnes de déchets durant cette période, soit le triplement du tonnage journalier habituellement enregistré.

Pour gérer cette importante quantité de déchets sur une courte période, la SDL Casablanca Baia, en coordination avec la Commune de Casablanca et les autorités locales, met en place un dispositif opérationnel étalé sur une période de 6 jours, informe la SDL dans un communiqué.

Elle prévoit aussi un plan de communication en vue de sensibiliser les citoyens casablancais à la nécessité de leur contribution pour préserver l’environnement et la propreté urbaine durant cette période festive. Sous le slogan «Mobilisons-nous pour un Aïd Al-Adha propre», cette campagne englobe de l’affichage urbain, une caravane sonore, la diffusion de messages sur les réseaux sociaux, l’animation sur le terrain ainsi que la distribution de 120 tonnes de sacs plastiques dégradables 100L en partenariat avec des organisations de la société civile actives dans le domaine de l’environnement.

Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens à l’importance de protéger leur environnement en respectant les recommandations suivantes:

Bien nettoyer les déchets d’abattage en cas de sacrifice sur les voies publiques;

Ramasser les déchets d’abattage dans les sacs en plastique dégradable distribués à cet effet;

Jeter les sacs en plastique à l’intérieur des conteneurs et non de façon aléatoire pour éviter les odeurs désagréables et les insectes;

Jeter la toison du mouton qu’après l’avoir saupoudrée de sel et laisser sécher dans un endroit bien aéré;

Ne pas se débarrasser des restes de charbon de bois à l’intérieur des conteneurs pour éviter de les brûler.

De leurs côtés, les deux sociétés de gestion déléguée de la propreté urbaine, Arma et Averda, ont également élaboré un programme de travail pour cette période, dans lequel ils ont détaillé les mesures à prendre en vue d’augmenter l’efficacité et la célérité du processus de collecte des déchets.

Ainsi, plus de 400 engins et environ 500 agents de nettoiement supplémentaires seront mobilisés et déployés avant, pendant et après le jour de l’Aïd. Le balayage manuel au niveau des espaces de vente de bétail et le lavage mécanique des voies seront également renforcés.

Par ailleurs, des travaux préparatifs au niveau de la décharge ont été initiés afin de faire face au flux important des déchets durant les trois jours de fête.

De même, et pour la troisième année consécutive, les brigades chargées des actions de salubrité et d’hygiène relevant de Casablanca Baia procéderont à la désinfection et la désinsectisation au niveau des mosquées, des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets. Au total, 60 opérateurs seront mobilisés ainsi que des moyens matériels diversifiés dont des véhicules robotisés et des fumigateurs.

>> Le numéro vert 0800 0045 45 est mis à la disposition des citoyens pour toute demande d’information ou réclamation relative à la gestion des déchets.