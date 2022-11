Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a reçu, dimanche 6 novembre à Londres, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, porteur d’un message personnel du roi Mohammed VI.

Le haut-commissaire nigérian au Royaume-Uni, Sarafa Tunji Isola, a également pris part à cette rencontre intervenue quelques heures avant le discours royal de la Marche verte qui a accordé une place importante au projet du Gazoduc Maroc-Nigéria.

Dans son discours, le souverain a réaffirmé l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine, soulignant que cette orientation est fondamentalement en phase avec la nature même des relations privilégiées unissant le Maroc au reste des pays africains.

« Eu égard à la dimension continentale du Gazoduc Nigeria-Maroc, nous y voyons aussi un projet structurant promettant d’arrimer l’Afrique et l’Europe », a souligné le souverain.

Première prise de contact entre le Maroc et Rishi Sunak

Le roi a relevé qu’outre le Maroc et la Mauritanie, ce Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO, des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique et industriel.

Dans ce cadre, le souverain a rappelé que le mémorandum d’entente signé récemment à Rabat, avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à Nouakchott avec la Mauritanie et le Sénégal, jette un jalon fondamental dans le processus de concrétisation de ce projet.

Mohammed VI s’est félicité, dans ce sillage, de l’appui des institutions financières régionales et internationales qui ont exprimé le souhait d’apporter leur concours effectif à sa mise en œuvre, affirmant que « le souci du Maroc d’agir toujours, de concert avec Nos frères du Nigeria et l’ensemble des partenaires, en toute transparence et responsabilité, pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais ».