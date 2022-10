La fiancée de l’officier de police auteur d’une tentative de double homicide à El Jadida a accordé, ce vendredi, un entretien au quotidien Assabah où elle se confie sur son histoire avec le policier, mort suicidé à Azemmour.

Sa tentative de meurtre sur la personne d’une femme et sa fille à El Jadida a provoqué l’émoi dans la ville, mais aussi dans tout le Maroc. Après son crime filmé et diffusé sur Internet, l’officier de police, s’est donné la mort à Azemmour.

Aujourd’hui, c’est la principale intéressée de cette affaire, en l’occurrence sa fiancée qui brise le silence. Elle s’appelle Abir et ce sont sa mère et sa sœur qui ont failli périr, samedi 8 octobre, à la veille de l’Aid Al Mawlid. Dans un entretien accordé au journal Assabah, la demoiselle, âgée de 29 ans, revient sur sa relation avec cet homme, leur rencontre, leur relation et le début de leur histoire jusqu’à la séparation.

Elle affirme qu’elle voulait se marier avec ce policier de 51 ans qu’elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Au début, dit-elle, l’homme lui paraissait honnête surtout lorsqu’il lui avait confié être divorcé et père de deux filles dont l’une est âgée de 25 ans.

Comme promis, il lui demande sa main et prépare son dossier pour obtenir l’autorisation de mariage auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«J’ai été soumise à une enquête comme le veut la procédure. Il me l’avait d’ailleurs expliqué», raconte-t-elle. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu’à ce qu’elle découvre que l’homme était porté sur la bouteille. En tout cas, c’est ce qu’elle raconte au journal Assabah.

À ce moment-là, elle décide de rompre avec lui. En apprenant la nouvelle, l’homme ne nie pas et lui assure qu’il va changer. “Il m’a envoyé des messages et des enregistrements audio en me promettant de ne plus agir ainsi”, dit-elle au quotidien. Un manège va durer des semaines. Dès que sa fiancée apprend qu’il a passé une soirée arrosée, il lui promet que c’est la dernière. Puis, il recommence, précise la dame.

Finalement, ce sont ses proches qui lui conseillent de mettre fin à sa relation avec l’officier. Certains lui ont même dit que l’homme aurait même une mauvaise réputation à Azemmour. Et c’est cette rupture qui aurait conduit au drame qui a failli coûter la vie à sa mère et sa sœur.