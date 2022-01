Malgré les restrictions sanitaires et les frontières fermées, des vols privés accèderaient actuellement au territoire marocain moyennant des sommes considérables.

Des avions privés bondés de passagers circuleraient librement entre des capitales européennes et le Maroc. Les voyageurs ne subissent même plus l’exigence d’un isolement sanitaire de 7 jours, assure le journal Assabah dans son édition du jour. Les organisateurs de ces vols louent des petits avions et décrochent des autorisations émises par un service spécifique au ministère des Affaires étrangères. Ils n’ont besoin que des passeports des voyageurs trois jours avant le vol pour pouvoir compléter à temps la procédure d’obtention de l’autorisation. Chaque vol peut coûter jusqu’à 200.000 DH au passager.

Dans ces vols, huit à neuf passagers sont réunis afin de se partager le coût pour un aller-retour. Ceux qui souhaitent profiter des offres « secrètes » sont tenus d’avoir un schéma vaccinal à jour, afin d’être inclus dans le permis de voyage exceptionnel accordé par le service compétent du ministère des Affaires étrangères.

Une source agissant dans le secteur des Droits de l’Homme a dénoncé une violation de la décision souveraine de suspension des vols. Or, organiser des vols secrets au moyen de licences du ministère des Affaires étrangères interroge sur la légalité de ces licences elles-mêmes.

La même source a ainsi mis en cause la légalité de ces licences qui autorisent les avions privés, en termes de leur émetteur, notant que la décision de suspendre les vols a été prise par le gouvernement dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, ce qui signifie qu’elle relève de l’œuvre de la souveraineté. Ces licences qui peuvent violer cette décision doivent être délivrées par la même entité, c’est-à-dire le gouvernement, dans un cadre appelé le principe du parallélisme des formalités.

Le même intervenant, qui a préféré ne pas révéler son identité, a souligné que de telles licences créent une discrimination entre les citoyens quant à l’application de la loi, et soulèverait également des questions sur la faisabilité de suspendre les voyages dans le pays pour l’entrée, surtout si la plupart de ceux qui entrent dans le pays sont autorisés à en sortir.

Les Marocains bloqués en Europe ou souhaitant s’y rendre pour des motifs importants remplissent les mêmes conditions. Les sources d’Assabah ont jugé les vols d’avions privés discriminatoires entre les citoyens, car la possibilité n’est pas accessible à tout le monde, d’autant plus que de nombreux Marocains sont bloqués en Europe et dans d’autres pays en raison de la décision souveraine.

Certains d’entre eux n’ont pas pu rejoindre leur travail ni leur famille, sans parler du coût de la résidence à l’étranger, sans trouver un moyen de leur permettre de retourner dans leur pays d’origine, car ils attendent quotidiennement une décision gouvernementale pour faire appel.