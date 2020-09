France: le parquet veut un procès pour deux journalistes soupçonnés de chantage contre le roi

Le 20 août, un autre avocat du royaume dénonçait à la justice les deux journalistes français et une enquête était discrètement ouverte.

Lors de cette rencontre, M. Laurent annonçait la publication prochaine d’un second tome sur Mohammed VI, contenant des informations potentiellement embarrassantes pour la monarchie.

Il appartient désormais aux juges d’instruction chargés de cette enquête de décider de la tenue ou non d’un procès.

Dans son réquisitoire définitif de 26 pages daté de mercredi, dont a eu connaissance l’AFP, le ministère public demande que soient jugés pour « chantage » Eric Laurent et Catherine Graciet, auteurs en 2012 d’un précédent ouvrage sur le monarque chérifien Mohammed VI, « Le roi prédateur ». Il recommande en revanche d’abandonner les poursuites pour « tentative d’extorsion ».

Deux autres rencontres suivaient, le 21 et le 27 août, au cours desquelles la somme négociée était ramenée à deux millions d’euros.

A l’issue de ce dernier rendez-vous, les deux journalistes avaient été interpellés en possession de 80.000 euros. Juste avant, Catherine Graciet, seulement présente lors de cet ultime entretien, avait confirmé soutenir la démarche de son confrère.

Au cœur du dossier figuraient des enregistrements de ces rendez-vous effectués en cachette par l’émissaire du roi, considérés comme une preuve illégale par la défense mais finalement validés par la Cour de cassation au terme d’une longue bataille procédurale.

« Chacun peut aisément imaginer le camouflet qu’auraient été, pour le roi Mohammed VI, des réquisitions aux fins de non-lieu total qui pourtant s’imposaient. Le délit de chantage n’est pas constitué et nous le démontrerons », ont réagi auprès de l’AFP Me William Bourdon et Bertrand Repolt, avocats d’Eric Laurent.