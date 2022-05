Des averses orageuses localement fortes et un temps chaud sont prévus, du jeudi au samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de météorologie (DGM).

Ainsi, les averses orageuses localement fortes (15-30 mm) sont attendues, jeudi de 14h à 23h, dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Fès, Taza, Moulay Yacoub, Sefrou, Taounate, Meknès, El Hajeb et Ifrane, a précisé jeudi la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange. m

Par ailleurs, ces averses orageuses seront localement accompagnées de la grêles et des rafales de vent sous orages, précise la même source. Un temps chaud (38/43°C) est attendu, du vendredi au samedi, dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Taroudant, Es-Semara et l’intérieur des provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, conclut le texte.