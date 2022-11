Le délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Mohammed Salah Tamek, et le sous-secrétaire d’Etat américain adjoint, responsable du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL) dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Tobin Bradley, ont discuté jeudi des moyens à même de renforcer leur coopération, notamment en matière de formation du personnel.

Un communiqué de la DGAPR indique que les deux responsables ont échangé, lors d’une visite du Centre national de formation des cadres (CNFC) de Tiflet, autour des moyens de consolider leur partenariat, particulièrement dans le domaine de la formation du personnel, et ce dans le but d’ériger le CNFC de Tiflet en plateforme de formation régionale au profit de différents pays, particulièrement ceux de l’Afrique subsaharienne.

Lors de cette visite, M. Bradley a suivi un exposé détaillé, présenté par le directeur du Centre, portant sur les différents cycles de formation offerts par le CNFC au profit des fonctionnaires de la DGAPR, en matière de formation de base, continue et spécialisée, précise la même source.

Le directeur du Centre a également passé en revue les différents partenariats mis en place avec nombre d’institutions internationales et autorités chargées de la gestion des établissements pénitentiaires dans différents pays, qui permettent un échange plus large des expériences et expertises entre les différentes parties.

Par la suite, M. Bradley a effectué une visite, accompagné de M. Tamek, aux différents départements du Centre, où il a pu s’enquérir des cours pratiques et théoriques offerts aux bénéficiaires, ainsi que des équipements modernes dont jouit le CNFC et qui permettent de garantir les meilleures conditions de travail aussi bien pour les formateurs que pour les personnes en formation.