Forbes 2018: l'homme le plus riche du Maroc est... Aziz Akhannouch

Le groupe de presse Forbes a dévoilé son classement des hommes les plus riches dans le monde en 2018. Au niveau national, l'actuel ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime Aziz Akhannouch détrône le patron de la BMCE Bank, Othman Benjelloun.

Aziz Akhannouch est désormais l'homme le plus riche du Maroc. C'est ce qu'on apprend du classement 2018 des hommes les plus riches du monde, livré aujourd'hui par le groupe de presse Forbes. Avec 2.2 milliards de dollars, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI) a surclassé le patron de la BMCE Bank Othman Benjelloun, arrivée en deuxième position au niveau national, avec 1.6 milliard de dollars.

En 2017, Othman Benjelloun, dont la fortune était estimée à 1.9 milliard de dollars arrivait en première place (14e en Afrique). Le propriétaire du groupe Akwa, conglomérat qui s'active dans le pétrole, le gaz et les produits chimiques, Aziz Akhannouch, occupait la 2e position au niveau national, avec 1.58 milliard de dollars.

L'actionnaire majoritaire du premier groupe immobilier marocain, Addoha, Anas Sefrioui ne figure plus dans le classement mondial. En 2017, Sefrioui arrivait 3e au Maroc, 24e en Afrique et à la 1.795e dans le classement mondial des plus grosses fortunes avec une fortune de 1.06 milliard de dollars.