Les fonctionnaires de l'Intérieur sanctionnés devant le Conseil de discipline ce mardi

Plusieurs responsables du ministère de l'Intérieur suspendus par le roi Mohammed VI, passent ce mardi devant un Conseil disciplinaire présidé par Abdelouafi Laftit à Rabat.

Un wali, six gouverneurs, six secrétaires généraux, vingt-huit pachas et deux agents d'autorité locale suspendus le mois dernier sur instruction royale comparaissent ce mardi devant le Conseil disciplinaire du ministère de l'Intérieur. Une audience qui sera présidée par Abdelouafi Laftit, rapporte le quotidien l'Ittihadi Al Ichtiraki dans son édition du 2 janvier.

Le roi Mohammed VI avait opéré une grosse purge le 11 décembre dernier au sein du ministère de l’Intérieur. Un wali, six gouverneurs, six secrétaires généraux, 28 pachas, 122 caïds et 17 suppléants de caïds ont été sanctionnés sur instruction royale.

Les sanctions ont été prises suite aux conclusions du rapport élaboré par la Cour des comptes sur les Centres régionaux d'investissement (CRI), présenté par son président, Driss Jettou, au monarque.

Sur les 180 fonctionnaires sanctionnés, 87 responsables ne vont pas comparaitre devant le Conseil disciplinaire et n'ont écopé que d'un blâme.