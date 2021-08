La hausse concernera tous les produits et notamment le pain, avertit la Fédération Marocaine des Boulangeries et Pâtisseries. Cette dernière fustige les hausses «répétées» des prix des matières premières et réclame une enquête.

Dans un communiqué datant du jeudi 26 août, la Fédération Marocaine des Boulangeries et Pâtisseries annonce une probable augmentation des prix au vu de la flambée des matières premières.

Ces augmentations «répétées et successives» concernent un ensemble de matières essentielles pour les professionnels de secteur, telles que le beurre ou la farine. D’ailleurs, la Fédération dit s’étonner «du terrible silence de la filière interprofessionnelle des céréales, qui ferme les yeux sur ces augmentations».

Dans ce sens, la Fédération «réclame une enquête sur ces hausses qui interviennent depuis plus de cinq mois». Elle exige également un arrêt de ces hausses, en application de la loi n° 104.12, sur la liberté des prix et de la concurrence. Dans le cas contraire et en vertu de la loi précitée, la Fédération annonce à l’opinion publique que des mesures «importantes peuvent être prises, allant jusqu’à augmenter les prix des produits en boulangerie».

Par ailleurs, la Fédération évoque les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur, qui a entraîné la fermeture de plusieurs boulangeries à travers le royaume. Les professionnels qui croulent sous les dettes dénoncent également l’absence de toute initiative des autorités compétentes pour leur venir en aide.