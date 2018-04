Une fillette de deux ans meurt intoxiquée par... des chips

Une petite fille de deux ans est décédée, le 20 mars dernier à Rabat, des suites d'une intoxication alimentaire après avoir mangé des Chips.

D'après le site électronique Telquel, qui cite un compte rendu envoyé au ministre de la Santé par le centre antipoison et de pharmacovigilance, l'intoxication de la petite fille remonte au 17 mars dernier. L'enfant avait consommé un produit alimentaire suspect (chips) acheté par ses parents à Hay Farah et avait par la suite présenté une hyperthermie suivie de troubles digestifs.

La dégradation de l'état de santé de la fillette a poussé son père à consulter l'hôpital des enfants de Rabat deux jours plus tard. Là-bas on prescrit à la petite fille un traitement symptomatique, en vain. Elle succombe à sa maladie quelques heures plus tard.

Une enquête menée par les cadres de la CPE de Rabat a révélé que la cause de cette intoxication était la consommation des chips.