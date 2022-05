Cette opération d’identification se poursuit et devrait concerner 7 millions d’ovins et de caprins à l’instar de l’année précédente, fait savoir l’ONSSA dans un communiqué. Les services vétérinaires de l’Office ont enregistré depuis le mois de janvier 2022 plus de 242.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins.

En parallèle de cette opération d’identification, l’ONSSA renforce le contrôle et le suivi des préparatifs de Aid Al-Adha notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau d’abreuvement, de l’alimentation animale, des médicaments utilisés au niveau des élevages et des unités d’engraissement ainsi que la circulation des fientes de volaille qui est conditionnée par l’obtention d’un laissez-passer auprès des services vétérinaires de l’ONSSA afin de suivre leur traçabilité.

Cheptel: lancement de la campagne nationale de vaccination

La situation sanitaire du cheptel national est bonne et qu’elle est suivie de près et en permanence par les services vétérinaires de l’ONSSA sur l’ensemble du territoire national, en étroite collaboration avec les vétérinaires sanitaires mandatés et les autorités locales.

L’opération de vaccination du cheptel national a permis, à la date du 16 mai 2022, d’immuniser 1.716.235 de bovins contre la fièvre aphteuse et d’immuniser 16.102.681 d’ovins contre la clavelée et la peste des petits ruminants (PPR) ainsi que 3.606.627 de caprins contre la PPR.