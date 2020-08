Fête de la jeunesse: Mohammed VI reçoit un message de félicitation de la part de Felipe VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de c à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

Dans ce message, le souverain espagnol exprime « ses sincères et chaleureuses félicitations depuis la plus profonde et fraternelle affection ».

« La Reine se joint à moi pour souhaiter à Votre Majesté les meilleurs vœux de bonheur et nous Vous adressons, par Votre biais, nos meilleurs souhaits de prospérité et de joie pour Votre auguste famille et pour le cher peuple du Maroc, écrit le Roi Felipe VI.

Le souverain espagnol saisit également cette occasion pour « renouveler le témoignage de Ma très haute considération et estime personnelles ».