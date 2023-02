Sept personnes ont été arrêtées à Fès pour leur implication présumée dans des actes d’extorsion et menaces de commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué diffusé mercredi.

Des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), sont parvenus, dans les premières heures de ce mercredi matin, à arrêter sept personnes dans la ville de Fès.

Parmi eux, un ancien détenu pour des affaires de terrorisme et deux frères porteurs d’idéologies extrémistes, soupçonnés d’avoir participé à la commission de crimes, d’actes d’extorsion (Al fay2) et de menaces de commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens.

Les opérations d’intervention dans cette affaire ont été initiées par les forces spéciales de la DGST, appuyées par des officiers de la BNPJ et de la préfecture de police de Fès, précise la DGSN.

Les perquisitions menées dans cette affaire ont permis de saisir un groupe important d’armes blanches, de tailles et de formes diverses, de faux cachets administratifs, des reçus de transferts d’argent, des contrats et documents d’authenticité douteuse, une moto transportant de faux documents de propriété et des sommes d’argent soupçonnées d’être liées à des produits d’extorsion sous la menace de violence.

Selon les premières informations de l’enquête, les suspects exposaient un certain nombre de commerçants et vendeurs de légumes dans plusieurs quartiers de Fès à l’extorsion et à la menace de commettre des crimes et délits en échange de montants périodiques d’argent. Dans le cas où ils refusaient, les suspects ne leur permettaient pas d’exposer leurs marchandises.

Ces derniers ont aussi délibérément loué un kiosque préparé illégalement à l’un des commerçants. Ils auraient fait pression sur l’un des exploitants de stades de proximité pour obtenir des avantages en nature et des sommes d’argent.

Les suspects seraient également impliqués dans l’incitation d’une personne aux nombreux antécédents judiciaires à menacer des commerçants et citoyens, afin de faciliter la commission des actes d’extorsion.

Les suspects ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet pour identifier notamment les liens possibles entre l’idéologie extrémiste de certains des suspects arrêtés et les actes d’extorsion financière commis.

