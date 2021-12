Alors qu’il circulait dans une voiture non assurée, le fils d’un parlementaire a provoqué un grave accident de la circulation, tuant une personne et en blessant une autre, avant de prendre la fuite.

Les faits se sont déroulés fin octobre dans la ville de Fès, lorsque le jeune homme a percuté violemment deux jeunes à bord d’une voiture appartenant à son père, pour se rendre dans une station touristique à l’extérieur de la ville, rapporte le quotidien Assabah.

Malgré sa fuite, il sera retrouvé par les éléments de la police et placé en détention provisoire à la prison de Bourkaiz. L’enquête préliminaire a permis alors de découvrir que sa voiture n’était pas assurée, précise la même source.

Le tribunal de première instance de Fès a condamné le jeune homme à quatre mois de prison ferme et une amende de 15.000 DH, en plus d’une amende de 38.000 DH qui devra être versée à l’Administration des Douanes et Impôts indirects.