Fès: un policier contraint d'abattre le pitbull d'un repris de justice qui le menaçait

Un policier de la Brigade de recherche et d'intervention a été contraint, ce samedi à Fès, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un pitbull appartenant à un individu déjà poursuivi pour coups et blessures et trafic de drogues, apprend-on auprès de la préfecture de police de Fès.

Une patrouille composée d'éléments du 3e arrondissement de sûreté et de la Brigade de recherche et d'intervention de Fès intervenait pour arrêter le suspect après qu'il fut surpris en flagrant délit d'agression à l'aide d'une l'arme blanche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le mis en cause a ensuite lâché son chien sur les éléments de police, les exposant à un danger réel et contraignant un membre de la patrouille à faire usage de son arme de service en tirant deux balles qui ont neutralisé le chien et permis l'arrestation du prévenu, précise la DGSN. Les perquisitions réalisées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la découverte de 400 grammes de haschich et 457 comprimés de type "ecstasy" en possession du suspect, ainsi qu'un sabre, fait savoir la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que le chien blessé bénéficie des soins vétérinaires nécessaires, conclut-on.