Fès: interpellation d’un individu pour détournement et attentat à la pudeur sur une mineure

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès ont interpellé, aux premières heures de dimanche, un individu de 20 ans pour son implication présumée dans le détournement et l’attentat à la pudeur, sans violence, commis sur une mineure de 15 ans.

Les services de la police de Fès avaient reçu samedi une demande de recherche dans l’intérêt de la famille présenté par la mère de la mineure, qui avait quitté le domicile familial dans des circonstances suspectes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches techniques et investigations sur le terrain ont abouti à l’interpellation du suspect impliqué dans le détournement de la mineure disparue et ont permis de la retrouver au domicile du mis en cause, situé au quartier de Sidi Boujida à Fès, précise le communiqué.

Les données préliminaires de l’enquête indiquent que le mis en cause a détourné la mineure à travers les réseaux sociaux, avant qu’il ne fixe un rendez-vous avec elle pour le samedi et qu’elle l’accompagne à son domicile, où il a attenté à sa pudeur, sans violence, a fait savoir la DGSN. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de ces actes criminels.