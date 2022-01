Un total de 19 centres de vaccination contre le Covid-19 sont aménagés actuellement au niveau de la préfecture de Fès par la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès.

Ces diverses structures destinées à accélérer l’opération de vaccination, qui se répartissent entre les différents arrondissements la préfecture de Fès, s’inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, et en exécution du programme préfectoral de la délégation de la Santé et de la Protection sociale destiné à mettre en place une plateforme organisationnelle et logistique en la matière.

Ces centres, disposant des divers vaccins et doses nécessaires, concernent, entre autres, les arrondissements de Sahb El ward, Chrarda, les Mérinides, Zouagha, Agdal, Centre Al Ghasani dédié au personnel médical, Skhinat, Fès-Médina, Mechaour, Saiss, et le centre de vaccination intégré « Haj Driss Benzakour » situé au niveau de la commune de Zouagha.

La direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès exhorte tous les citoyens à adhérer pleinement aux mesures préventives individuelles et collectives, dont la nécessité du port masque de manière correcte, le lavage fréquent des mains ou leur stérilisation à l’alcool désinfectant, et la distanciation physique, tout en appelant à l’accélération de la prise de la 1ère et 2e doses ainsi que la troisième dose de rappel.