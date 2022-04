L’ancien président du gouvernement espagnol, Felipe González a de nouveau apporté son soutien clair au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

Le plan d’autonomie marocain est «la solution la plus sérieuse et la plus réaliste qui ait été présentée en plus de quarante ans de conflit», a déclaré, Felipe González, l’ancien Premier ministre espagnol (1982-1996).

«Jusqu’à présent personne n’a pu démêler l’un des nœuds centraux de ce conflit ; à savoir qui serait en mesure de voter lors d’un éventuel référendum d’autodétermination», a souligné Felipe González auprès d’un groupe de journalistes lors d’une cérémonie de remise des prix à New York le jeudi 31 mars.

L’ancien président du gouvernement espagnol a passé 22 ans à la tête du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), auquel appartient également, Pedro Sanchez. L’actuel président du gouvernement d’Espagne a, rappelons-le, fait un pas historique pour la souveraineté marocaine sur son Sahara.

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, Sanchez a souligné que «l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» au sujet du Sahara marocain.

Lire aussi: Entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et Pedro Sánchez

« Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons » a affirmé le Président du Gouvernement espagnol dans son message au roi Mohammed et daté du 14 mars.

Un entretien téléphonique a suivi cette missive. Au cours de leur entretien téléphonique le roi Mohammed VI a adressé une invitation au président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, pour effectuer une visite au Maroc «dans les très prochains jours », indique un communiqué, daté du 31 mars, du Cabinet royal.