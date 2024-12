Le haut-commissaire au plan, Chakib Benmoussa, a présenté, mardi à Rabat, les résultats détaillés du 7e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), mené du 1er au 30 septembre dernier.

Lors d’une conférence de presse tenue à cette occasion, Benmoussa a dévoilé des données révélatrices sur les évolutions démographiques, sociales et économiques du Maroc, mettant en lumière une urbanisation croissante et des défis persistants en matière d’emploi et d’inégalités.

Ainsi, la population légale du Maroc au 1er septembre 2024 s’est élevée à 36,8 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,85% entre 2014 et 2024, a-t-il indiqué. Quant à l’urbanisation, elle continue de progresser, atteignant 62,8%, contre 51,4% en 1994, a-t-il poursuivi, notant que près de 38% de la population urbaine se concentre dans sept grandes villes, avec Casablanca en tête (3,236 millions d’habitants).

Dans un autre sillage, Benmoussa a relevé que l’indice synthétique de fécondité s’est établi à 1,97 enfant par femme en 2024, un niveau inférieur au seuil de remplacement des générations, fixé à 2,1. Cette tendance s’accompagne d’une diminution de la part des enfants et des personnes en âge d’activité, tandis que la proportion des seniors dans la population est en hausse, reflétant les transformations démographiques en cours, a-t-il fait savoir.

Sur le plan socio-économique, le haut-commissaire au plan a souligné la baisse du taux d’activité des personnes âgées de 15 ans et plus, passé de 47,6% en 2014 à 41,6% en 2024, accompagnée d’une hausse du taux de chômage à 21,3%, touchant particulièrement les femmes et les zones rurales, avec des disparités régionales marquées.

Dans la même veine, il a précisé que ce taux de chômage repose sur les déclarations et le ressenti de la population, rappelant que le recensement offre une vision globale de la situation aux niveaux régional et national et vise à fournir des données exploitables pour des analyses croisées sur des thématiques connexes. En parallèle, 69,8% de la population bénéficie d’une couverture médicale, malgré des disparités entre régions, a-t-il fait valoir.

Concernant le capital humain, il a mis en avant les progrès enregistrés dans la durée moyenne de scolarisation, qui a atteint 6,3 années contre 4,4 en 2014, ainsi que la réduction du taux d’analphabétisme à 24,8%, grâce à des avancées notables en milieu rural et chez les femmes. Le parc de logements s’est modernisé, selon Benmoussa, avec une augmentation des habitations de type « maison marocaine moderne », particulièrement en milieu rural (37,6% en 2024 contre 25,9% en 2014).

En milieu urbain, 61,5% des ménages sont propriétaires de leur logement, tandis que 97,1% des foyers ont accès à l’électricité. Le Haut-commissaire au plan a également fait savoir que 82,9% des ménages marocains disposent d’un raccordement au réseau d’eau potable, alors qu’en milieu rural, 23,6% des ménages utilisent encore d’autres sources d’eau potable équipées, telles que les fontaines, les puits ou les points d’eau.

Benmoussa a ainsi affirmé que les résultats du recensement reflètent les progrès réalisés dans plusieurs secteurs, tout en appelant à intensifier les efforts pour réduire les inégalités et relever les défis socio-économiques.

Par ailleurs, il a présenté les résultats de la cartographie des établissements économiques (CEE) pour 2023/2024, révélant l’existence de 1.304.564 établissements actifs, dont 1.130.021 à but lucratif (hors secteur agricole) qui génèrent 3,6 millions d’emplois permanents. Et de poursuivre que la main-d’œuvre féminine représente 27,7% de l’emploi permanent total, tandis que 10% des établissements sont dirigés par des femmes, qui emploient 7,8% de l’emploi total.