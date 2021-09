Le ministère de la Santé a démenti, mardi, la teneur d’un faux communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et les groupes fermés de conversations, attribuant à ce département et aux ministères de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique la prise d’un ensemble de mesures suite à l’enregistrement d’une amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique.

Les décisions prises sont annoncées et publiées par les canaux de communication officiels, ainsi que par les médias publics, a affirmé le ministère dans un communiqué, mettant en garde contre ce genre de rumeurs malveillantes.

Le ministère se réserve, également, le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces actes et leurs complices, conclut le communiqué.

Outre les faux communiqués, plusieurs médias spéculaient autour d’une levée progressive des mesures restrictives. Ces dernières avaient été introduites le 2 août suite à l’aggravation de la situation sanitaire dans le pays. de ce fait un couvre-feu national a été instauré de 21h à 5h du matin. Les salles de sport, hammams et piscines couvertes ont été fermés, tandis que les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir ont été mises sous-cloches.