Voici les peines prononcées contre les agresseurs de la mineure de Benguerir

Le Tribunal de première instance de Marrakech a rendu son verdict hier jeudi 10 mai dans l'affaire de l'agression d'une mineure à Benguerir. Les trois personnes impliquées ont écopé de peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme.

D'après le site électronique Hespress, le jeune homme de 21 ans apparaissant dans la vidéo de l'agression sexuelle a en effet été condamné à 10 ans de prison ferme pour "formation de bande criminelle, viol, agression sexuelle, chantage et calomnie". Le deuxième accusé a écopé de 8 ans de prison ferme pour avoir filmé la scène et l'avoir utilisé comme outil de chantage et de calomnie.

Tandis que le troisième, qui est un coiffeur de 23 ans travaillant dans la région de Bouchane, a été condamné à 2 ans pour non-dénonciation du crime, après qu'il ait reçu sur son téléphone la vidéo de l'agression sexuelle.

D'après la même source, l'auteur de l'agression sexuelle aurait avoué pendant son procès avoir filmé la victime afin de lui faire du chantage et la menacer de publier la vidéo sur les réseaux sociaux si elles ne cédaient pas à ses pulsions.

Pour rappel, la vidéo de l'agression de la jeune mineure en plein jour à Benguerir avait scandalisé la toile en mars dernier. Les images insoutenables de la vidéo montraient pendant moins d'une minute une adolescente plaquée au sol par son agresseur qui tente de lui ôter ses vêtements.

Le lendemain de la diffusion des images, les autorités ont réussi à arrêter le principal suspect. L'enquête de la DGSN a révélé par la suite que la scène s'était déroulée en janvier 2018.